Политика У Порошенко осторожно отреагировали на неоднозначное заявление Хуга

2018-10-26 12:15 153

Первый замглавы Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко отреагировала на заявление, сделанное первым зампредседателя миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

Геращенко надеется, что это заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - пишет Геращенко на своей странице в Facebook.

Также она поблагодарила смелых представителей СММ ОБСЕ, которые все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах.

Кроме этого, Геращенко обозначила ряд тем, которые не были затронуты в заявлении Хуга. По ее словам, не был прокомментирован, например, недопуск СММ ОБСЕ к месту падения МН17, к местам криминальных разборок и убийства Захарченко.

Ранее Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

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