Мир Почти 50 топ-руководителей Google были уволены за сексуальные домогательства

2018-10-26 21:34 78

За последние два года 48 сотрудников Google лишились своих рабочих мест из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

"В последние годы мы ввели некоторые изменения, в том числе приняли более жесткий подход к ненадлежащему поведению сотрудников, занимающих руководящие должности", – говорится в письме гендиректора компании Сундара Пичаи.

По словам главы Google, за это время компанию пришлось покинуть 48 сотрудникам, 13 из которых были старшими менеджерами и выше.

Как сообщает телеканал CNBC, ранее топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах. Незадолго до того, из-зап аналогичных обвинений ушел в отставку президент телеканала CBS.

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