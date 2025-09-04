Світ Масштабний збій в Google: сьогодні є проблеми з роботою YouTube, Gmail, Google Meet

2025-09-04 16:46

Масштабний збій стався в роботі сервісів Google у четвер, 4 вересня. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Користувачі повідомили, що виникли проблеми з роботою YouTube, Gmail, Google Meet та низкою інших сервісів.

Найбільшу кількість звернень зареєстровано в Німеччині та Нідерландах, також проблеми відзначають жителі Великої Британії, Франції, Італії, США, Індії та низки інших країн.

Найбільше проблем виникло з Google Maps - 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google Search, а 18% - неполадок у роботі Google Drive.

Найчастіше користувачі скаржаться на перебої в роботі пошукової системи, збої на сайті та труднощі зі входом в акаунт.

Компанія Google входить до складу холдингу Alphabet, до якого також входять Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X.

