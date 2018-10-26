Политика Европарламент осудил неадекватные действия Путина в Азовском море - резолюция

2018-10-26 13:42 213

Европарламент принял резолюцию, которой осудил провокационные и надекватные действия российской власти в Азовском море. 

"Приветствую принятие важной резолюции Европарламента относительно ситуации в Азовском море! Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства", - написал на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил европарламентариев за инициативу помочь украинским портам и реализацию проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья.

"Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - добавил Порошенко.

Во время ближайших встреч с европейскими лидерами президент планирует скоординировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины.

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