Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией.
Об этом он сказал во время выступления на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, 26 октября.
По его словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе - болезненный вопрос для Украины, и для ее соседей, поскольку это вопрос мира и войны.
"Это болезненный вопрос и для Беларуси. И очень важный для меня лично, потому что Украина не чужая для меня", - сказал он.
Он отметил, конфликту "братьев" нет конца и война уже "у порога" Беларуси.
Лукашенко заявил, что в конфликт сейчас вовлечены многие и решение его нельзя оставлять детям.
"Здесь мало договорить России и Украине. Можно, но мало. Потеряно доверие друг к другу. В связи с этим скажу, чтобы нас понимали братья украинцы и все остальные. Мы готовы включиться в этот конфликт. Включиться там, где сложно, и где нет этого доверия. Мы готовы ради одного - ради мира", - сказал президент Беларуси.
Он акцентировал, что вопрос войны на Донбассе должны решить "три славянских народа".
"Это наша беда, наша проблема, а не европейцы или США должны ее решать. Мы должны ее решить, чтобы конфликт не был заморожен", - добавил Лукашенко.
Он пояснил, что Беларусь готова работать в рамках договоренностей президентов России и Украины и при этом его страна не напрашивается на роль миротворцев или посредников.
"Если нужно включить Беларусь в этот процесс - мы готовы. Чтобы на донбассе был мир. Россияне и украинцы близкие нам люди", - уточнил белорусский президент.
По его словам, после начала войны на Донбассе, в его страну приехали много граждан Украины и там всем помогли и приняли как родных, несмотря на собственные проблемы.
Он попросил у президента Украины Петра Порошенка прощения, что затронул эту тему и отметил, что Беларусь "втянули в эту проблему со всех сторон".
"Если мы придем к вам с севера - то только на комбайнах и тракторах, но мы никогда не придем к вам на танках", - заверил Лукашенко.
"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если можем что-то для вас сделать - мы готовы. Нам это решение дается непросто", - добавил он.
Президент Беларуси отметил, что для него неприемлемо, что "украинскую землю искользуют, как разменную монету".