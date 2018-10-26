Политика В Украине запретили фильм с Зеленским

2018-10-27 13:30 444

Госкино рассказало о новых запрещенных кинолентах. Теперь в списке есть фильм со знаменитым "президентом" нашей страны.

Лишились государственных регистраций и прокатных удостоверений картины "Звезда шерифа", "Потерянный рай", "Лузер", "Божья тварь" и "Любовь в большом городе-2". Это решение связано с тем, что Минкульт внес в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову, сообщает УНИАН.

Интересно, что в последнем указанном фильме снялись не только запрещенные артисты, но и знаменитый экранный "президент Украины" Владимир Зеленский. Звезда "Квартала 95" и сериала "Слуга народу" сыграл в ленте одну из главных ролей. Пока украинский актер никак не комментирует сложившуюся ситуацию.