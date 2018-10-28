Политика Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине

2018-10-28 00:37 141

 

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в стране. Об этом в субботу, 27 октября, он заявил в интервью Интерфаксу.

По его словам, сделав этот шаг, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики.

"Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал Волкер.

Он также добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - сказал дипломат.

Ранее Кабмин опубликовал постановление о том, как будут повышаться цены на газ для населения.

Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%.

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