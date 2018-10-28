Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в стране. Об этом в субботу, 27 октября, он заявил в интервью Интерфаксу.
По его словам, сделав этот шаг, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики.
"Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал Волкер.
Он также добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.
"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - сказал дипломат.
Ранее Кабмин опубликовал постановление о том, как будут повышаться цены на газ для населения.
Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%.