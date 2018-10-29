Политика В РФ придумали ответ на вступление Украины в НАТО

2018-10-29 17:00 210

 

Россия будет вынуждена построить оборонительный пояс, если Украина и Грузия вступят в НАТО.

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию строить оборонительный пояс в районе Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает Интерфакс.

"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы – Сочи. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - сказал Келин.

Дипломат отметил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны". "И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - сказал Келин.

По его словам, "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.

"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил Келин.

Напомним, в июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО. При этом он призвал Киев не сбавлять темпы реформ, так как это приближает страну к вступлению в Альянс.

Рпнее в Кабмине заявили, что до 2020 года Украина не сможет достичь стандартов НАТО.

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