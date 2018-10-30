Совбез ООН сегодня рассмотрит вопрос российской оккупации Крыма и Донбасса

Сегодня, впервые за пять месяцев, состоится открытое заседание по вопросу проблемы оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил в Facebook, что Совет Безопасности ООН во вторник проведет открытое заседание по вопросу Украины.
"Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных территориях Украины",- заявил дипломат.
Уточняется, что заседание начнется в 21:00 по киевскому времени. Также в этом месяце Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией.
Напомним, в прошлый раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.