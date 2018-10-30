У Трампа срочно готовят изменения в договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

Американский лидер Дональд Трамп распорядился подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) для Конгресса США. Напомним, данный документ был подписан еще в 1987 году, он запрещает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. км.
"Я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", – говорится в поручении Трампа.
В документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.
Напомним, ранее Трамп заявил, что штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с РФ. Главная причина в несоблюдении указанного договора Москвой.