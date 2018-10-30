Политика Венгрия выполнила требования Киева - изменена должность уполномоченного по Закарпатью

2018-10-30 11:44 102

Венгрия в соответствии с требованием Украины изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью. Данное решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на копию документа.

Ранее официальный Будапешт сменил должность Иштвана Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

Теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Закарпатья.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Варшаве встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным. В ходе встречи он предложил заключить соглашение о защите национальных меньшинств.