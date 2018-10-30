Политика Украина с Россией обменялись задержанными моряками

2018-10-30 16:30 132

 

Семь украинских моряков обменяли на семь моряков крымского судна "Норд", который следовал под флагом РФ и который ранее задержали украинские пограничники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Семь российских моряков судна "Норд" обменены на семь украинских моряков", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Москальковой, экипаж "Норда" уже находится в оккупированном Крыму.

Отмечается, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко объявили подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километра сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. 11 июня суд в оккупированном Крыму продлил ему арест в месяц.

МИД Украины направил в Россию ноту в связи с задержанием украинского рыболовного судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

25 июня моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды.

16 июля уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041", задержанного в оккупированном Крыму, на моряков, задержанных украинскими пограничниками.

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