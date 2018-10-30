Политика Порошенко пригласили в Париж, куда также прилетят Трамп и Путин

2018-10-30 17:00 174

Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит Париж. Об этом сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 30 октября.

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Лемуана, 10 декабря в Париже также пройдет бизнес-форум.

Отметим, 11 ноября в Париже ожидается встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как сообщалось, на этой неделе Киев посетит канцлер Германии Ангела Меркель.