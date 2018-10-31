Политика ''Россия должна убраться!'' В ЕС обнародовали мощное заявление по Украине

2018-10-31 17:33 75

 

Восемь стран Европейского Союза обнародовали общее заявление касательно ситуации в Украине. Они призвали Россию прекратить поддерживать террористов Донбасса и убрать свою военную технику с украинской территории.

Полный текст обнародован на Facebook-странице посольства Великобритании в Украине. Оно написано от имени Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии.

"Россия должна сыграть свою роль, прекратив предоставлять свою финансовую и военную поддержку сепаратистам и вывести свои вооруженные силы и военную технику с территории Украины", - сказано в документе.

В очередной раз в ЕС призвали все стороны конфликта выполнять Минские договоренности, поскольку, по мнению восьми государств, мирное урегулирование ситуации на востоке Украины все еще возможно.

"Только прогресс на дипломатическом фронте позволит провести законные и настоящие выборы в восточной Украине, как это предусмотрено Минскими договоренностями", - подчеркивается в заявлении.

Государства-члены ЕС поддержали суверенитет и независимость Украины и осудили нелегитимные "выборы", запланированные на 11 ноября в "ДНР" и "ЛНР". Они признали тот факт, что в случае их проведения эти выборы будут противоречить взятым обязательствам в рамках Минских договоренностей и нарушат законодательство Украины. Страны также призвали Россию использовать свое влияние и остановить проведение этих "выборов".

"Мы также настоятельно призываем все стороны конфликта восстановить полный доступ всех международных гуманитарных организаций к неподконтрольным правительству районам восточных областей и обеспечить плавную и быструю доставку гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными принципами и международным гуманитарным правом", - заявила от имени восьми стран постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс.

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