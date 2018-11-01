Политика В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях

2018-11-02 20:28 207

Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года.

Как сообщает AFP, владельцы цирков теперь обязаны внести четырехлапых артистов в специальный правительственный реестр. В дальнейшем их поселят в специальные приюты, имитирующие дикую природу, в Португалии или за в других странах. Владельцам цирков обещают заплатить щедрую компенсацию за животных.

Авторы законодательной инициативы считают, что диким животным не место на арене, а люди должны уметь получать удовольствие, не мучая животных.

Напомним, что дикие животные в цирках запрещены в десятках стран, в том числе Латвии. В Украине законодательного запрета пока нет, но шапито с животными не могут приезжать в Киев, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Черкассы, Ужгород, Ровно, Луцк, Винницу и ряд других городов.