Политика В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях

2018-11-02 20:28 207

Парламент Португалии проголосовал за закон, запрещающий использование диких животных в цирках. Они должны исчезнуть с арены до 2024 года.

Как сообщает AFP, владельцы цирков теперь обязаны внести четырехлапых артистов в специальный правительственный реестр. В дальнейшем их поселят в специальные приюты, имитирующие дикую природу, в Португалии или за в других странах. Владельцам цирков обещают заплатить щедрую компенсацию за животных.

Авторы законодательной инициативы считают, что диким животным не место на арене, а люди должны уметь получать удовольствие, не мучая животных.

Напомним, что дикие животные в цирках запрещены в десятках стран, в том числе Латвии. В Украине законодательного запрета пока нет, но шапито с животными не могут приезжать в Киев, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Черкассы, Ужгород, Ровно, Луцк, Винницу и ряд других городов.

Еще по теме

В Украине запретили фильм с Зеленским

2018-10-27 13:30 1641

Европарламент ввел полный запрет на пластиковую посуду, пакеты и ватные палочки

2018-10-25 13:46 600

В ЕС запретили одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки

2018-10-24 20:00 720

В Украине запретили 8 популярных препаратов

2018-10-15 18:00 1059

Еще новости в разделе "Политика"

В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях

2018-11-02 20:28 207

Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США

2018-11-02 19:34 231

Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ

2018-11-02 17:31 456

"Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики

2018-11-02 12:41 447
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях 2018-11-02 20:28 207
Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США 2018-11-02 19:34 231
Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ 2018-11-02 17:31 456
"Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики 2018-11-02 12:41 447

Лента

23:59 Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США
23:08 Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы
22:22 В Украине создали мобильный минометный комплекс
22:12 Чехия станет первой постсоветской страной, где легализованы однополые браки
21:51 В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться
фото 21:35 49-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась для декабрьского глянца InStyle
20:48 Общественники вспомнили, что армия не получила сотни миллионов гривен из-за нардепа Пашинского
20:28 В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях
19:34 Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США
18:29 Toyota и Subaru отзывают более 400 тысяч авто из-за серьезных проблем с двигателем