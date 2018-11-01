Политика ОНЛАЙН Ангела Меркель в Киеве: обсудят Донбасс, Крым и конфликт в акватории Азовского моря

2018-11-01 13:44 180

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где она намерена провести переговоры с руководством Украины.

Кортеж канцлера прибыл в Мариинский дворец в центре Киева, где состоялась официальная церемония встречи с президентом Петром Порошенко. 

Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

КАКИЕ ДОРОГИ КИЕВА ПЕРЕКРЫЛИ СЕГОДНЯ ИЗ-ЗА ВИЗИТА МЕРКЕЛЬ

Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.

Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности.

После встречи с Порошенко Меркель поедет в Кабмин, в 15:30 в здании правительства состоится встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Еще по теме

С 1 ноября в Киеве снова ограничена максимальная скорость движения - 50 км/ч

2018-11-01 14:45 87

Жити по-новому: С сегодняшнего дня тариф на газ составляет 8,55 гривен за кубометр

2018-11-01 14:16 135

фото На пр. Победы в Киеве сожгли четыре микроавтобуса, пострадали еще 6 авто

2018-11-01 11:13 267

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня днем в Украине будет пасмурно, но тепло до +22°C

2018-11-01 10:41 195

Еще новости в разделе "Политика"

ОНЛАЙН Ангела Меркель в Киеве: обсудят Донбасс, Крым и конфликт в акватории Азовского моря

2018-11-01 13:44 180

Порошенко не попал в список украинских чиновников, попавших под санкции Москвы

2018-11-01 11:42 258

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель

2018-11-01 09:11 297

Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов

2018-11-01 08:10 651
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ОНЛАЙН Ангела Меркель в Киеве: обсудят Донбасс, Крым и конфликт в акватории Азовского моря 2018-11-01 13:44 180
Порошенко не попал в список украинских чиновников, попавших под санкции Москвы 2018-11-01 11:42 258
ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель 2018-11-01 09:11 297
Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов 2018-11-01 08:10 651

Лента

15:13 Дела Майдана: У Луценко завершили расследование по бывшему бойцу Беркут
14:45 С 1 ноября в Киеве снова ограничена максимальная скорость движения - 50 км/ч
14:16 Жити по-новому: С сегодняшнего дня тариф на газ составляет 8,55 гривен за кубометр
ОНЛАЙН 13:44 Ангела Меркель в Киеве: обсудят Донбасс, Крым и конфликт в акватории Азовского моря
фото 13:15 В Киевской области арестовали банду, угонявшую элитные авто для разборки
12:43 Курс валют на 1 ноября: сегодня доллар и евро немного подешевели
КАРТА 12:14 Обострение в зоне ООС: сепаратисты 24 раза прицельно обстреляли ВСУ, есть раненные
11:42 Порошенко не попал в список украинских чиновников, попавших под санкции Москвы
фото 11:13 На пр. Победы в Киеве сожгли четыре микроавтобуса, пострадали еще 6 авто
КАРТА 10:41 Прогноз погоды: Сегодня днем в Украине будет пасмурно, но тепло до +22°C