Политика ОНЛАЙН Ангела Меркель в Киеве: обсудят Донбасс, Крым и конфликт в акватории Азовского моря

2018-11-01 13:44 180

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где она намерена провести переговоры с руководством Украины.

Кортеж канцлера прибыл в Мариинский дворец в центре Киева, где состоялась официальная церемония встречи с президентом Петром Порошенко.

Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

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Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.

Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности.

После встречи с Порошенко Меркель поедет в Кабмин, в 15:30 в здании правительства состоится встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.