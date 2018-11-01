Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где она намерена провести переговоры с руководством Украины.
Кортеж канцлера прибыл в Мариинский дворец в центре Киева, где состоялась официальная церемония встречи с президентом Петром Порошенко.
Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.
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Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.
Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности.
После встречи с Порошенко Меркель поедет в Кабмин, в 15:30 в здании правительства состоится встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.