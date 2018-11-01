Политика Полный список физических лиц, против которых Россия ввела экономические санкции

2018-11-01 17:30 501

Из топ-20 украинских богачей в списке санкций - 13 человек

В список санкций России против Украины попал ряд представителей украинского крупного бизнеса.

Из топ-20 украинских богачей под санкциями оказались 13.

Самый богатый представитель в этом списке - бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов. Далее следуют Виктор Пинчук, Андрей Веревский, Юрий Косюк, Александр Ярославский, Константин Жеваго, Леонид Черновецкий, Леонид Юрушев, Александр и Галина Гереги, Константин Григоришин, Алексей Вадатурский, Владимир Костельман.

Кто не попал под санкции из топ-20 самых богатых людей Украины: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Петр Порошенко (официальное лицо государства), Вадим Новинский, Сергей Тигипко, Виталий Гайдук, Валерий Хорошковский.

Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Напомним, сегодня премьер-министр России подписал постановление о введении санкций в отношении Украины.

22 октября президент России подписал указ о введении новых "специальных экономических мер" против Украины.

Украина начала вводить санкции против россиян из-за оккупации Крыма в апреле 2014 года. По состоянию на май этого года, в этот список были включены 1748 физических и 756 юридических лиц России.

Полный список физических лиц, против которых Россия ввела экономические санкции

1. Абдулов Абдула Юсупович (Абдулов Абдула Юсупович),

2. Аброськин Вячеслав Васильевич (Аброськін В'ячеслав Васильович),

3. Аваков Арсен Борисович (Аваков Арсен Борисович

4. Агафонов Игорь Игоревич (Агафонов Ігор Ігорович),

5. Алексеенко Андрей Викторович (Алєксєєнко Андрій Вікторович),

6. Амельченко Василий Васильевич (Aмельченко Василь Васильович),

7. Анненкова Наталия Валентиновна (Аннєнкова Наталія Валентинівна),

8. Антонов Виталий Борисович (Антонов Віталій Борисович),

9. Артюшенко Игорь Андреевич (Артюшенко Ігор Андрійович),

10. Арьев Владимир Игоревич (Ар'єв Володимир Ігорович),

11. Бабин Борис Владимирович (Бабін Борис Володимирович),

12. Барна Олег Степанович (Барна Олег Степанович),

13. Барщовский Тарас Ярославович (Барщовський Тарас Ярославович),

14. Бенкендорф Егор Андреевич (Бенкендорф Єгор Андрійович),

15. Берѐза Борислав Ефимович (Берьоза Борислав Юхимович),

16. Береза Юрий Николаевич (Береза Юрій Миколайович),

17. Березенко Сергей Иванович (Березенко Сергій Іванович),

18. Березюк Олег Романович (Березюк Олег Романович),

19. Билецкий Андрей Евгеньевич (Білецький Андрій Євгенович),

20. Билозир Оксана Владимировна (Білозір Оксана Володимирівна),

21. Боголюбов Геннадий Борисович (Боголюбов Геннадій Борисович),

22. Богомолец Ольга Вадимовна (Богомолець Ольга Вадимівна),

23. Богуцкий Александр Андреевич (Богуцький Олександр Андрійович),

24. Богуцкий Юрий Петрович (Богуцький Юрій Петрович),

25. Божок Егор Валерьевич (Божок Єгор Валерійович),

26. Бондаренко Владимир Валерьевич (Бондаренко Володимир

Валерійович),

27. Бондарь Михаил Леонтьевич (Бондар Михайло Леонтійович

28. Бородянский Владимир Владимирович (Бородянський Володимир

Володимирович)

29. Бренер Михаил Александрович (Бренер Михайло Олександрович),

30. Бригинец Александр Михайлович (Брiгiнець Олександр

31. Бурбак Максим Юрьевич (Бурбак Максим Юрійович),

32. Буряк Александр Васильевич (Буряк Олександр Васильович),

33. Буряк Сергей Васильевич (Буряк Сергій Васильович),

34. Буткевич Геннадий Владиславович (Буткевич Геннадій

Владиславович),

35. Буян Сергей Иванович (Буян Сергiй Iванович),

36. Вадатурский Алексей Афанасьевич (Вадатурський Олексій

Опанасович),

37. Варченко Ольга Александровна (Варченко Ольга Олександрiвна),

38. Василько Александр Леонидович (Василько Олександр Леонiдович),

39. Веревский Андрей Михайлович (Веревський Андрій Михайлович),

40. Верещагин Николай Иванович (Верещагин Микола Iванович),

41. Винник Иван Юльевич (Вінник Іван Юлійович),

42. Витко Артем Леонидович (Вітко Артем Леонідович),

43. Вишневская Любовь Викторовна (Вишневська Любов Вiкторовна),

44. Власенко Сергей Владимирович (Власенко Сергій Володимирович),

45. Вовк Виктор Иванович (Вовк Віктор Іванович),

46. Воронков Александр Петрович (Воронков Олександр Петрович),

47. Высоцкий Сергей Витальевич (Висоцький Сергій Віталійович),

48. Вятрович Владимир Михайлович (В'ятрович Володимир

Михайлович),

49. Гаврилюк Михаил Витальевич (Гаврилюк Михайло Віталійович),

50. Галасюк Виктор Валерьевич (Галасюк Віктор Валерійович),

51. Гданов Изет Рустемович (Гданов Iзет Рустемович),

52. Геллер Евгений Борисович (Гєллєр Євген Борисович),

53. Герасимов Артур Владимирович (Герасимов Артур Володимирович),

54. Геращенко Антон Юрьевич (Геращенко Антон Юрійович),

55. Геращенко Ирина Владимировна (Геращенко Ірина Володимирівна),

56. Герега Александр Владимирович (Герега Олександр

Володимирович),

57. Герега Галина Федоровна (Герега Галина Федорівна),

58. Гладковский Олег Владимирович (Гладковський Олег

Володимирович),

59. Глотов Александр Викторович (Глотов Олександр Вiкторович),

60. Голобуцкий Алексей Петрович (Голобуцький Олексій Петрович),

61. Головатый Сергей Петрович (Головатий Сергій Петрович),

62. Гончаренко Алексей Алексеевич (Гончаренко Олексій Олексійович),

63. Гопко Анна Николаевна (Гопко Ганна Миколаївна),

64. Городовенко Виктор Валентинович (Городовенко Віктор

65. Грановский Александр Михайлович (Грановський Олександр

66. Григоришин Константин Иванович (Грiгорiшин Костянтин Іванович),

67. Гриневич Лилия Михайловна (Грiневич Лілія Михайлівна),

68. Грицак Василий Сергеевич (Грiцак Василь Сергійович),

69. Грымчак Юрий Николаевич (Гримчак Юрій Миколайович),

70. Грынев Игорь Алексеевич (Гринєв Ігор Олексійович),

71. Гузь Игорь Владимирович (Гузь Ігор Володимирович),

72. Гультай Михаил Мирославович (Гультай Михайло Мирославович),

73. Гуменчук Александр Александрович (Гуменчук Олександр

Олександрович),

74. Гупало Олег Семенович (Гупало Олег Семенович),

75. Данченко Александр Иванович (Данченко Олександр Іванович),

76. Дейдей Евгений Сергеевич (Дейдей Євген Сергійович),

77. Демехин Вадим Борисович (Демехiн Вадим Борисович),

78. Демченко Руслан Михайлович (Демченко Руслан Михайлович),

79. Демчина Павел Владимирович (Демчина Павло Володимирович),

80. Денисенко Андрей Сергеевич (Денисенко Андрій Сергійович),

81. Денисенко Вадим Игоревич (Денисенко Вадим Iгоревич),

82. Деревянко Юрий Богданович (Дерев'янко Юрій Богданович),

83. Джемилев Мустафа Абдулджемиль (Джемі лєв Мустафа

Абдульджемільоглу),

84. Дзензерский Денис Викторович (Дзензерський Денис Вікторович),

85. Днепров Алексей Сергеевич (Дніпров Олексій Сергійович),

86. Добродомов Дмитрий Евгеньевич (Добродомов Дмитро Євгенович),

87. Довгий Олесь Станиславович (Довгий Олесь Станіславович),

88. Домбровский Александр Георгиевич (Домбровський Олександр

Георгійович),

89. Домнич Игорь Константинович (Домнич Iгор Костянтинович),

90. Донец Татьяна Анатольевна (Донець Тетяна Анатоліївна),

91. Доровский Александр Викторович (Доровський Олександр

Вiкторович),

92. Дублян Александр Владимирович (Дублян Олександр

Володимирович),

93. Дубневич Богдан Васильевич (Дубневич Богдан Васильович),

94. Дундич Ирина Викторовна (Дундич Iрина Вiкторiвна),

95. Еленский Виктор Евгеньевич (Єленський Віктор Євгенович),

96. Елисеев Константин Петрович (Єлісєєв Костянтин Петрович),

97. Ермаков Евгений Петрович (Єрмаков Євген Петрович),

98. Жебровская Филя Ивановна (Жебровська Філя Іванівна),

99. Жеваго Константин Валентинович (Жеваго Костянтин

Валентинович),

100. Жукотанский Александр Васильевич (Жукотанський Олександр

Васильович),

101. Забор Сергей Иванович (Забор Сергiй Iванович),

102. Загорий Владимир Антонович (Загорiй Володимир Антонович),

103. Загорий Глеб Владимирович (Загорій Гліб Володимирович),

104. Заика Евгений Эдуардович (Заïка Євген Едуардович),

105. Заика Сергей Валерьевич (Заïка Сергiй Валерiйович),

106. Залищук Светлана Петровна (Заліщук Світлана Петрівна),

107. Запорожец Михаил Петрович (Запорожець Михайло Петрович),

108. Заружко Валерия Леонидовна (Заружко Валерiя Леонiдiвна),

109. Зварыч Роман Михайлович (Зварич Роман Михайлович),

110. Здаревская Юлия Михайловна (Здаревська Юлiя Михайлiвна),

111. Злочевский Николай Владиславович (Злочевський Микола

Владиславович),

112. Иванчук Андрей Владимирович (Іванчук Андрій Володимирович),

113. Ивахив Степан Петрович (Івахів Степан Петрович),

114. Ильенко Андрей Юрьевич (Іллєнко Андрій Юрійович),

115. Йоффе Юлий Яковлевич (Іоффе Юлій Якович),

116. Калченко Виталий Иванович (Калченко Вiталiй Iванович),

117. Каплин Сергей Николаевич (Каплін Сергій Миколайович),

118. Караманиц Федор Иванович (Караманиць Федір Іванович),

119. Карась Евгений Валерьевич (Карась Євген Валерiйович),

120. Карачун Виктор Иванович (Карачун Віктор Іванович),

121. Касминин Александр Владимирович (Касмінін Олександр

Володимирович),

122. Кириленко Вячеслав Анатольевич (Кириленко В'ячеслав

Анатолійович),

123. Кирилюк Олег Васильевич (Кiрiлюк Олег Васiльович),

124. Кириченко Алексей Николаевич (Кириченко Олексiй Миколайович),

125. Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Климпуш-Цинцадзе Іванна

Орестівна),

126. Князев Сергей Николаевич (Князєв Сергій Миколайович),

127. Князевич Руслан Петрович (Князевич Руслан Петрович),

128. Коболев Андрей Владимирович (Коболєв Андрій Володимирович),

129. Коваль Михаил Владимирович (Коваль Михайло Володимирович),

130. Ковальчук Виталий Анатольевич (Ковальчук Віталій Анатолійович),

131. Колесник Виктор Павлович (Колесник Віктор Павлович),

132. Колесников Дмитрий Дмитриевич (Колеснiков Дмитро Дмитрович),

133. Кондратюк Валерий Витальевич (Кондратюк Валерій Віталійович),

134. Кондратюк Елена Константиновна (Кондратюк Олена

Костянтинівна),

135. Кононенко Виктор Ионасович (Кононенко Віктор Іонасович),

136. Корбан Геннадий Олегович (Корбан Геннадій Олегович),

137. Коротков Андрей Николаевич (Коротков Андрiй Миколайович),

138. Корчинская Оксана Анатольевна (Корчинська Оксана Анатолiiвна),

139. Корчинский Дмитрий Александрович (Корчинський Дмитро

Олександрович),

140. Костельман Владимир Михайлович (Костельман Володимир

Михайлович),

141. Косюк Юрий Анатольевич (Косюк Юрій Анатолійович),

142. Котвицкий Игорь Александрович (Котвіцький Ігор Олександрович),

143. Коханивский Николай Николаевич (Коханівський Микола

Миколайович),

144. Кошелѐва Алена Владимировна (Кошелєва Альона Володимирівна),

145. Кривенко Виктор Васильевич (Кривенко Віктор Васильович),

146. Кривенко Виктор Николаевич (Кривенко Віктор Миколайович),

147. Крикушенко Александр Георгиевич (Крикушенко Олександр

Георгійович),

148. Крицкая Таисия Николаевна (Крицька Таiсiя Миколаiвна),

149. Крылов Владимир Владимирович (Крилов Володимир

150. Кужель Александра Владимировна (Кужель Олександра

Володимирівна),

151. Кузив Роман Михайлович (Кузiв Роман Михайлович),

152. Кулеба Николай Николаевич (Кулеба Микола Миколайович),

153. Куличенко Иван Иванович (Куліченко Іван Іванович),

154. Куницын Сергей Владимирович (Куніцин Сергій Володимирович),

155. Куприенко Олег Васильевич (Купрієнко Олег Васильович),

156. Куприй Виталий Николаевич (Купрій Віталій Миколайович),

157. Куркчи Юсуф Ибрагимович (Куркчі Юсуф Ібрагімович),

158. Кутовой Тарас Викторович (Кутовий Тарас Вікторович),

159. Лазакович Игорь Васильевич (Лазакович Iгор Васильович),

160. Лапин Игорь Александрович (Лапін Ігор Олександрович),

161. Левус Андрей Марьянович (Левус Андрій Мар'янович),

162. Левченко Юрий Владимирович (Левченко Юрій Володимирович),

163. Лемак Василий Васильевич (Лемак Василь Васильович),

164. Ленский Алексей Алексеевич (Ленський Олексiй Олексiйович),

165. Лещенко Сергей Анатольевич (Лещенко Сергій Анатолійович),

166. Линько Дмитрий Владимирович (Лінько Дмитро Володимирович),

167. Литвинов Александр Николаевич (Литвинов Олександр

Миколайович),

168. Лозовой Андрей Сергеевич (Лозовий Андрій Сергійович),

169. Локотко Владимир Владимирович (Локотко Володимир

Володимирович),

170. Лунев Игорь Васильевич (Луньов Iгор Васильович),

171. Луценко Юрий Витальевич (Луценко Юрій Віталійович),

172. Ляшко Олег Валерьевич (Ляшко Олег Валерійович),

173. Магера Андрей Иосифович (Магера Андрій Йосипович),

174. Максимчук Анатолий Александрович (Максимчук Анатолій

Олександрович),

175. Маликов Виталий Владимирович (Маліков Віталій Володимирович),

176. Малинская Елена Александровна (Малинська Олена Олександрiвна),

177. Мамедов Гюндуз Айдинович (Мамедов Гюндуз Айдинович),

178. Мамчур Юлий Валерьевич (Мамчур Юлій Валерійович),

179. Мартынов Алексей Георгиевич (Мартинов Олексій Георгійович),

180. Матиос Анатолий Васильевич (Матіос Анатолій Васильович),

181. Мацола Роман Николаевич (Мацола Роман Миколайович),

182. Мельник Николай Иванович (Мельник Микола Іванович),

183. Мельничук Иван Иванович (Мельничук Іван Іванович),

184. Мельничук Сергей Петрович (Мельничук Сергій Петрович),

185. Мелюхов Владимир Анатольевич (Мелюхов Володимир

Анатолiйович),

186. Мирошниченко Юрий Романович (Мірошнiченко Юрій Романович),

187. Митченко Татьяна Евгеньевна (Мiтченко Тетяна Евгенiвна),

188. Михайлов Валерий Александрович (Михайлов Валерiй

Олександрович),

189. Мойсик Владимир Романович (Мойсик Володимир Романович),

190. Мосийчук Игорь Владимирович (Мосійчук Ігор Володимирович),

191. Москаленко Ярослав Николаевич (Москаленко Ярослав

Миколайович),

192. Муженко Виктор Николаевич (Муженко Віктор Миколайович),

193. Мусий Олег Степанович (Мусій Олег Степанович),

194. Найем Мустафа (Найєм Мустафа),

195. Никитенко Алексей Николаевич (Нiкiтенко Олексiй Миколайович),

196. Ницой Лариса Николаевна (Ніцой Лариса Миколаївна),

197. Нищук Евгений Николаевич (Нищук Євген Миколайович),

198. Омелян Владимир Владимирович (Омелян Володимир

Володимирович),

199. Онищенко Юрий Владимирович (Оніщенко Юрій Володимирович),

200. Онуфрик Богдан Семенович (Онуфрик Богдан Семенович),

201. Осипов Евгений Валерьевич (Осипов Євген Валерiйович),

202. Павелко Андрей Васильевич (Павелко Андрій Васильович),

203. Павленко Ростислав Николаевич (Павленко Ростислав

Миколайович),

204. Павловский Игорь Валентинович (Павловський Ігор Валентинович),

205. Палатный Артур Леонидович (Палатний Артур Леонідович),

206. Парасюк Владимир Зиновьевич (Парасюк Володимир Зіновійович),

207. Парубий Андрей Владимирович (Парубій Андрій Володимирович),

208. Парубочий Сергей Иванович (Парубочий Сергiй Iванович),

209. Пастух Тарас Тимофеевич (Пастух Тарас Тимофійович),

210. Пашинский Сергей Владимирович (Пашинський Сергій

Володимирович),

211. Педченко Сергей Анатольевич (Педченко Сергiй Анатолiйович),

212. Перерва Валерий Игоревич (Перерва Валерiй Iгорович

213. Пертин Алексей Владимирович (Пертін Олексій Володимирович),

214. Перцев Сергей Александрович (Перцев Сергiй Олександрович),

215. Петренко Анатолий Григорьевич (Петренко Анатолій Григорович),

216. Петренко Олег Николаевич (Петренко Олег Миколайович),

217. Петров Алексей Геннадьевич (Петров Олексiй Геннадiйович),

218. Петухов Сергей Игоревич (Пєтухов Сергій Ігорович),

219. Пинчук Виктор Михайлович (Пінчук Віктор Михайлович),

220. Подоляк Ирина Игоревна (Подоляк Ірина Ігорівна),

221. Полторак Степан Тимофеевич (Полторак Степан Тимофійович),

222. Попов Игорь Владимирович (Попов Ігор Володимирович),

223. Попов Олег Николаевич (Попов Олег Миколайович),

224. Порошенко Алексей Петрович (Порошенко Олексій Петрович),

225. Портников Виталий Эдуардович (Портников Віталій Едуардович),

226. Разумный Андрей Георгиевич (Розумный Андрiй Георгiйович),

227. Райнин Игорь Львович (Райнін Ігор Львович),

228. Редер Анатолий Семенович (Редер Анатолiй Семенович)

229. Ренский Сергей Александрович (Ренський Сергiй Олександрович),

230. Ризаненко Павел Александрович (Різаненко Павло Олександрович),

231. Рожкевич Олег Геннадьевич (Рожкевич Олег Геннадiйович),

232. Розенблат Борислав Соломонович (Розенблат Борислав

Соломонович),

233. Роскина Диана Геннадьевна (Роскiна Дiана Геннадiївна),

234. Рубчевский Валерий Николаевич (Рубчевськiй Валерiй

Миколайович),

235. Рудьковский Николай Николаевич (Рудьковський Микола

Миколайович)

236. Ружицкий Александр Леонидович (Ружицький Олександр

Леонiдович),

237. Руснак Иван Степанович (Руснак Іван Степанович),

238. Рыбалка Сергей Викторович (Рибалка Сергій Вікторович),

239. Рыженков Юрий Александрович (Риженков Юрій Олександрович),

240. Сас Сергей Владимирович (Сас Сергій Володимирович),

241. Свириденко Вадим Васильевич (Свiрiденко Вадим Васильович),

242. Севрюков Владислав Владимирович (Севрюков Владислав

Володимирович),

243. Семенченко Семен Игоревич (Семенченко Семен Ігорович),

244. Семерак Остап Михайлович (Семерак Остап Михайлович),

245. Семочко Сергей Алексеевич (Семочко Сергій Олексійович),

246. Сенченко Андрей Виленович (Сенченко Андрій Віленович),

247. Сидоров Сергей Леонидович (Сидоров Сергій Леонідович),

248. Силантьев Денис Олегович (Силантьєв Денис Олегович),

249. Скляров Виталий Леонидович (Скляров Вiталiй Леонiдович),

250. Скуратовский Сергей Иванович (Скуратовський Сергiй Iванович),

251. Слиденко Игорь Дмитриевич (Сліденко Ігор Дмитрович),

252. Соболев Егор Викторович (Соболєв Єгор Вікторович),

253. Соболев Сергей Владиславович (Соболєв Сергій Владиславович),

254. Сотников Олег Витальевич (Сотников Олег Віталійович),

255. Спиваковский Александр Владимирович (Співаковський Олександр

Володимирович),

256. Стемпицкий Андрей Любомирович (Стемпіцький Андрій

Любомирович),

257. Стець Юрий Ярославович (Стець Юрій Ярославович

258. Супрун Ульяна (Супрун Уляна),

259. Сушкевич Валерий Михайлович (Сушкевич Валерій Михайлович),

260. Сыроед Оксана Ивановна (Сироїд Оксана Іванівна),

261. Сюмар Виктория Петровна (Сюмар Вікторія Петрівна),

262. Тарас Геннадий Васильевич (Тарас Геннадiй Васильович),

263. Тарасенко Андрей Иванович (Тарасенко Андрій Іванович),

264. Тарасюк Борис Иванович (Тарасюк Борис Іванович),

265. Телявский Владимир Иванович (Телявскiй Володимир Iванович),

266. Тетерук Андрей Анатольевич (Тетерук Андрій Анатолійович),

267. Тимиш Григорий Иванович (Тіміш Григорій Іванович),

268. Тимошенко Юлия Владимировна (Тимошенко Юлiя Володимирiвна),

269. Тимошенко Юрий Владимирович (Тимошенко Юрій

Володимирович),

270. Ткаченко Александр Владиславович (Ткаченко Олександр

Владиславович),

271. Третьяков Александр Юрьевич (Третьяков Олександр Юрійович),

272. Труба Роман Михайлович (Труба Роман Михайлович),

273. Трутаев Игорь Викторович (Трутаев Iгор Вiкторович),

274. Тука Георгий Борисович (Тука Георгій Борисович),

275. Тупицкий Александр Николаевич (Тупицький Олександр

Миколайович),

276. Турчинов Александр Валентинович (Турчинов Олександр

Валентинович),

277. Тымчук Дмитрий Борисович (Тимчук Дмитро Борисович),

278. Тютюнников Александр Петрович (Тютюнникiв Олександр

Петрович),

279. Тягнибок Олег Ярославович (Тягнибок Олег Ярославович),

280. Фарион Ирина Дмитриевна (Фаріон Ірина Дмитрівна),

281. Федорчук Владимир Ярославович (Федорчук Володимир

Ярославович),

282. Филатов Алексей Валерьевич (Філатов Олексій Валерійович),

283. Филатов Борис Альбертович (Філатов Борис Альбертович),

284. Фридман Юрий Анатольевич (Фрiдман Юрiй Анатолiйович),

285. Фриз Ирина Васильевна (Фріз Ірина Василівна),

286. Фукс Павел Яковлевич (Фукс Павло Якович),

287. Фурсин Иван Геннадьевич (Фурсін Іван Геннадійович),

288. Цеголко Святослав Петрович (Цеголко Святослав Петрович),

289. Чалый Валерий Алексеевич (Чалий Валерій Олексійович),

290. Чебанов Валентин Анатольевич (Чебанов Валентин Анатолiйович),

291. Червакова Ольга Валерьевна (Червакова Ольга Валерiївна

292. Черненко Сергей Павлович (Черненко Сергій Павлович),

293. Черновецкий Леонид Михайлович (Черновецький Леонід

Михайлович),

294. Черновецкий Степан Михайлович (Черновецький Степан

Михайлович),

295. Черновол Татьяна Николаевна (Чорновол Тетяна Миколаївна)

296. Черныш Вадим Олегович (Черниш Вадим Олегович),

297. Черняев Святослав Владимирович (Черняєв Святослав

Володимирович),

298. Черняк Роман Евгеньевич (Черняк Роман Євгенович),

299. Чигирь Роман Леонидович (Чигир Роман Леонідович),

300. Чижмарь Юрий Васильевич (Чижмарь Юрій Васильович),

301. Чубаров Рефат Абдурахманович (Чубаров Рефат Абдурахманович),

302. Чумак Виктор Васильевич (Чумак Віктор Васильович),

303. Шаповал Виктория Валентиновна (Шаповал Вікторія Валентинівна),

304. Шаповалов Валерий Афанасьевич (Шаповалов Валерiй Опанасович),

305. Шаптала Наталья Константиновна (Шаптала Наталя Костянтинівна),

306. Шверк Григорий Аронович (Шверк Григорій Аронович),

307. Шевченко Виктор Леонидович (Шевченко Віктор Леонідович),

308. Шевчук Олег Николаевич (Шевчук Олег Миколайович),

309. Шевчук Станислав Владимирович (Шевчук Станіслав

Володимирович),

310. Шимкив Дмитрий Анатольевич (Шимків Дмитро Анатолійович),

311. Шухевич Юрий-Богдан Романович (Шухевич Юрій-Богдан

Романович),

312. Южанина Нина Петровна (Южанiна Нiна Петрiвна),

313. Юзькова Татьяна Леонидовна (Юзькова Тетяна Леонідівна),

314. Юринец Оксана Васильевна (Юринець Оксана Василівна),

315. Юров Валерий Анатольевич (Юров Валерiй Анатолiйович),

316. Юрушев Леонид Леонидович (Юрушев Леонід Леонідович),

317. Юрчишин Петр Васильевич (Юрчишин Петро Васильович),

318. Янковский Николай Андреевич (Янковський Микола Андрійович),

319. Ярмак Дмитрий Борисович (Ярмак Дмитро Борисович),

320. Ярославский Александр Владиленович (Ярославський Олександр

Владиленович),

321. Ярош Дмитрий Анатольевич (Ярош Дмитро Анатолійович),

322. Яценюк Арсений Петрович (Яценюк Арсеній Петрович).