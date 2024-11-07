Политика Трамп обсудит с президентом Южной Кореи участие войск КНДР в войне рф против Украины

2024-11-07 20:04

Избранный 47 президентом США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем. Стороны, в частности, коснулись вопроса развертывания войск КНДР в России для помощи в войне против Украины.

Об этом заявил первый заместитель советника президента Южной Кореи по национальной безопасности Ким Тэ Хьо, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Во время разговора Ёль поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Они обсудили связи между странами в области безопасности, экономики и глобальных вопросов.

Как рассказал представитель южнокорейского президента, Трамп отметил, что США стремятся сотрудничать с Южной Кореей в судостроительной промышленности, в том числе в морском кораблестроении, экспорте, ремонте и техническом обслуживании.

По словам южнокорейского чиновника, Юн и Трамп обсудили "ситуацию в Северной Корее, включая недавние ядерные разработки, запуски ракет и развертывание войск в России". Кроме того, стороны "выразили обеспокоенность этими вопросами безопасности и срочностью ситуации в Украине".

В Офисе лидер Южной Кореи отметили, что они также договорились провести личную встречу в ближайшее время.

"Они поделились мнением, что им необходимо обсудить эти вопросы лично и договорились встретиться как можно раньше, когда смогут назначить дату и место", - сказал заместитель советника Юна по нацбезопасности.