Политика Порошенко назвал главную тему встречи с Меркель

2018-11-01 17:00 246

 

Глава государства говорил с немецким канцлером о ситуации на Донбассе и в Крыму, а также конфликте с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко одной из основных тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал конфликт с Россией. Об этом он заявил по результатам встречи в четверг, 1 ноября.

"Я убежден, что во время этого визита, госпожа канцлер, вы сможете убедиться, как изменилась Украина за эти четыре года", - сказал он, отметив, что не изменилась только ситуация вокруг Донбасса и Крыма.

Президент также сообщил, что обсудил с канцлером ситуацию на Донбассе и в Крыму, в том числе и в области прав человека.

Кроме того, Порошенко и Меркель осудили проведение "выборов" в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

В частности он заявил, что "эти выборы (являются) никчемными и никогда не будут признаны мировым сообществом".

В свою очередь, Меркель заявила о безальтернативности минских соглашений.

"У нас тесное сотрудничество по минскому формату. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно усилить усилия, что касается зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет, кроме минского процесса. Германия будет на стороне Украины. Украина сама должна определять свой путь", - отметила Меркель.

Также она заявила, что Германия будут выступать за продление санкций против России.

"Мы также проговорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени отход назад. Германия также будет выступать за продление этих санкций", – отметила Меркель.

Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

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