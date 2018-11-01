Политика Порошенко прокомментировал санкционный список Кремля

2018-11-01 20:30 390

 

Порошенко отметил, что российское решение о санкциях не было неожиданным

Президент Украины Петр Порошенко назвал санкционный список Российской Федерации свидетельством неконструктивной позиции РФ. Об этом заявил глава государства в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что вместо того, чтобы вводить санкции, России нужно сделать простую вещь - уйти из Украины, забрать свое оружие. Он также добавил, что санцийний список РФ - это "свидетельство неконструктивной позиции РФ, что они не собираются имплементировать Минск, отвести свои войска".

"Прежде всего я хочу подчеркнуть, что российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в этом списке, включительно с моим сыном. Включительно с половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции членов правительства Украины. Хочу сказать, что пребывание в этом письме - какая-то государственная награда. Так воспринимается, по крайней мере. Очень обижены те, кто в этот список не попали", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спикер Верховной рады Андрей Парубий в ответ на санкционный список РФ выступил за усиление Украиной санкций в отношении российского бизнеса и физических лиц.

Добавим, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, санкционный список Российской Федерации не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала.

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