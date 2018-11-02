Политика "Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики

2018-11-02 12:41 240

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свой отказ возглавлять партию Христианско-демократический союз, лидером которой она была 18 лет, желанием дать возможность другим людям взять на себя ответственность. 

"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Пора сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность", - сказала Меркель во время общения со студентами в Киеве, передает Европейская правда.

Она отметила, что у ее партии по-прежнему больше всех приверженцев в стране, однако результаты минувшим выбров были "не такими хорошими, которые бы мы хотели".

Среди причин снижения популярности политсилы Меркель назвала споры по вопросам по миграционной политики в блоке ХДС/ХСС.

"Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на должности до конца срока, но потом не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам подготовить партию к следующим выборам", - пояснила канцлер ФРГ.

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