Мир скандал Известного американского актера задержали за драку на парковке

2018-11-03 11:30 168

В Нью-Йорке на Манхэттене полиция задержала актера Алека Болдуина после конфликта с другим водителем за место на парковке.

Об этом сообщает городской телеканал NBC News 4 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, актера обвинят в нападении на человека, в нарушении оскорблений и нарушении общественного порядка. Ему грозит до года тюрьмы.

Болдуин ударил мужчину один раз кулаком по лицу после того, как тот занял место на парковке, пока актер ждал, когда оно освободится. Потерпевший пожаловался на боль и его увезли в больницу, рассказали собеседники телеканала.

Эту информацию CNN подтвердил сотрудник полиции Нью-Йорка Джон Гримпел. По его словам, актера отпустили под обязательство явиться в суд. Суд может состояться в декабре.

В Белом доме журналисты попросили президента США Дональда Трампа прокомментировать новости о задержании Болдуина, который последние два года выступает в телешоу Saturday Night Live с пародиями на президента. Трамп пожелал актеру удачи, сообщает NBC.