Политика Нацбезопасность и миллиардный кредит - какие проекты Рада рассмотрит на этой неделе

2018-11-05 10:12 201

На текущей пленарной неделе (6-9 ноября) парламент Украины рассмотрит блок вопросов нацбезопасности и аграрной политики. Также в повестке дня законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом о получении кредита в размере 1 млрд евро.  

Начнут работу нардепы во вторник, 6 ноября, с вопросов нацбезопасности и обороны. Рассмотрят в первом чтении основной и альтернативные законопроекты о противоминной деятельности, а также проект о прилегающей зоне Украины.

Далее - блок вопросов аграрной политики, в частности во втором чтении - о стимулировании создания и развития семейных фермерских хозяйств.

В плане работы - два проекта постановления на одну тему: ознаменование на государственном уровне 75-й годовщины принудительного выселения украинцев из Польши, в частности с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Подляшья, Любачивщины и из Западной Бойковщины в 1944-1951 гг.

Повторно с предложениями президента намерены рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности. Также в повестке дня постановления о переименовании сел Ивано-Франковской, Черкасской, Харьковской областей. Кроме того, город Переяслав-Хмельницкий Киевской области хотят переименовать в г. Переяслав.

Уже в который раз на рассмотрении проекты постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве, об изменении и установлении границ районов в Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

На среду, 7 ноября, запланировано рассмотрение трех ратификаций. Депутаты намерены согласовать изменения в договоренности с Турцией во избежание двойного налогообложения; соглашение с Великобританией и Северной Ирландией - также об устранении двойного налогообложения; а с Австрией - о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 8 ноября Рада начнет работу с президентского неотложного проекта об изменении закона о публичных закупках. После этого также обозначенный как неотложный законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом о получении 1 млрд грн кредитных средств.

В который раз в плане работы на неделю - вопрос ратификации соглашения с Соединенными Штатами для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также внесение изменений в законодательство в связи с этим.

Кроме того, нардепы планируют включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд проекты законов о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и Днепропетровской - в Сичеславскую.

Далее на рассмотрении - несколько законопроектов из сферы ведения комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства и проекты по обращению с радиоактивными отходами.

В пятницу, 9 ноября состоится "Час вопросов к правительству".

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