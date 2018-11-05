Политика ВСУ впервые вошли в первую десятку сильнейших армий Европы

2018-11-06 14:16 54

Украинская армия вошла в десятку сильнейших армий Европы. В рейтинге были учтены такие факторы, как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, количество живой силы, развитость страны в целом и другие.

По версии издания Business Insider, военный бюджет Украины в 4,88 млрд долларов, 1,1 млн человек личного состава, 2214 танков, 240 военных самолетов, из которых 29 истребители, и 25 военно-морских судов обеспечили ВСУ 10-е место в рейтинге.

Ступенькой выше оказалась Греция, которая почти в два раза уступает Украине в количестве танков и личного состава, однако имеет 189 истребителей и военный бюджет 6,5 млрд долларов.

Второе место заняла Франция, замыкает тройку лидеров Великобритания. На последнем, 25-м месте рейтинга оказалась Бельгия.