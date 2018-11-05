Политика В Минсоцполитики пояснили механизм субсидий после подорожания газа

2018-11-05 20:00 141

 

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Какая отметили в Минсоцполитики, субсидия зависит от двух факторов - от размера тарифа и от доходов граждан.

"Если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений", - отмечается в сообщении.

 

Следовательно, получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной, отметили в министерстве.

Напомним, в Украине с 1 ноября текущего года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В связи с повышением цен на газ Президент Украины Петр Порошенко поручил Правительству расширить программу субсидий и увеличить финансирование этой программы.

Из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые жители столицы получат в ноябре, не будет отображен размер назначенной субсидии.

 

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