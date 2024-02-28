ВОЙНА В Украине Израиль планирует передать Украине механизмы предупреждения ракетных ударов

2024-02-28 18:26

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о том, что Израиль работает над передачей Украине механизмов раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных аппаратов.

Он также отметил, что в первую неделю после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 Израиль прислал Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования. Кроме того, "сотни украинцев получили лечение в израильских больницах и центрах реабилитации".

Кроме того, израильский дипломат заявил, что Иран снабжает России беспилотниками, которые используются в конфликте на территории Украины.

Напомним, Окружной суд в Тель-Авиве принял решение об упрощении условий пребывания украинских беженцев в Израиле. Согласно новому правилу всем беженцам из Украины должны открыть визы типа 2А5. Это предоставит право на трудоустройство, медицинское страхование и открытие банковских счетов. Визы будут предоставлены сроком до 31 декабря 2024 года с возможностью продления.