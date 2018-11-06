Политика Перед выборами Facebook заблокировал более сотни подозрительных аккаунтов

2018-11-07 15:13 357

Администрация социальной сети Facebook накануне промежуточных выборов в США заблокировала 115 подозрительных аккаунтов. 

Аккаунты были заблокированы после того, как американские правоохранители указали на связь этих страниц с иностранными государствами. Внутреннее расследование выявило, что 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram могли быть вовлечены в скоординированную деятельность.

"Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас проводим более детальное расследование", - заявили в Facebook.

Также сообщается, что большинство сообщений от подозрительных аккаунтов в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram - преимущественно на английском.

В компании отметили, что в обычной ситуации перед заявлением более тщательно проанализировали бы данные, однако решили обнародовать информацию о важных фактах, потому что до выборов осталось немного времени.

Еще по теме

Хакеры раскрыли данные 257 тысяч пользователей Facebook, из них почти 50 тысяч - украинцы

2018-11-03 13:00 642

На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров

2018-10-26 17:33 1266

Новая утечка в Facebook: украдены личные данные десятков тысяч пользователей

2018-10-15 14:15 786

Facebook выпустил планшет для видеозвонков, которые невозможно прослушать

2018-10-13 14:21 1131

Еще новости в разделе "Политика"

Псевдовыборы на Донбассе: Россия стягивает танки и тяжелую артиллерию в Донецк

2018-11-07 16:56 21

Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку"

2018-11-07 16:45 33

Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово

2018-11-07 16:15 84

Луценко подал Порошенко заявление об отставке

2018-11-07 16:11 78
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Псевдовыборы на Донбассе: Россия стягивает танки и тяжелую артиллерию в Донецк 2018-11-07 16:56 21
Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку" 2018-11-07 16:45 33
Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово 2018-11-07 16:15 84
Луценко подал Порошенко заявление об отставке 2018-11-07 16:11 78

Лента

16:56 Псевдовыборы на Донбассе: Россия стягивает танки и тяжелую артиллерию в Донецк
16:50 Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер
16:45 Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку"
16:41 Ярмоленко планирует стать тренером
16:27 ''Люди пожелтели!'' Стали известны жуткие последствия химатаки в Крыму
16:22 В Украине упростили процедуру получения биометрического паспорта
16:15 Савченко собралась в президенты и попросила помочь ей в этом финансово
16:11 Луценко подал Порошенко заявление об отставке
16:08 Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями
16:06 Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями