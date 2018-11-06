Политика Юрий Луценко сегодня уходит в отставку - генпрокурор назвал реальную причину увольнения

2018-11-06 13:19 195

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня подает в отставку со своей должности. Заявление прозвучало во время выступления в Верховной Раде.

Напомним, ранее Верховная Рада вызвала руководство силовых ведомств для отчета о расследовании резонансного дела херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется - я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать", - заявил генпрокурор.

Отставка с поста главы ГПУ, по его словам связана с тем, что он "не может допустить двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления".

"Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление", - пообещал глава ГПУ.

 Юрий Луценко был назначен на должность Генерального прокурора 12 мая 2016 года. Верховная Рада голосами 264 нардепов поддержала проект постановления о его назначении. Документ в сессионном зале подписал президент Петр Порошенко.

Перед тем был принят закон о Генпрокуратуре, в котором изменены требования к кандидату на пост генерального прокурора. В соответствии с принятым законопроектом, кандидат на пост генерального прокурора должен иметь высшее образование, не обязательно юридическое, и стаж работы в сфере права или законодательном и/или правоохранительном органе не менее пяти лет, владеть государственным языком, иметь высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности. Есть мнение, что указанный закон был принят исключительно ради назначения на должность генпрокурора Юрия Луценко.

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