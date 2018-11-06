Политика Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили

2018-11-06 22:00 204

 

Президент Петр Порошенко со ссылкой на информацию правоохранительных органов заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк уже в значительной мере раскрыто.

Об этом он сообщил на встрече со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи в Киеве.

«Я твердо убежден, что она (Гандзюк) не умерла, она была убита. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения, другого мнения здесь точно быть не может», - подчеркнул он.

«Это преступление, исходя из информации, которую по моей просьбе мне предоставили представители правоохранительных органов, в значительной мере раскрыто. Найден убийца. Помощники, которые признались, задержан организатор», - добавил президент.

При этом он добавил, что не считает это преступление раскрытым до конца, и выразил уверенность, что правоохранителям нужно продолжать работу.

«Я подчеркиваю, что требования гражданского общества относительно прозрачности, открытости, беспристрастности и эффективности следствия к власти вполне и абсолютно обоснованы. Потому что этим мы должны продемонстрировать верность европейским ценностям», - добавил глава государства.

Еще по теме

Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк

2018-11-06 21:00 285

Порошенко прокомментировал договор с Варфоломеем

2018-11-06 16:30 237

Порошенко проговорился, что дело Гандзюк раскрыто еще не полностью

2018-11-06 14:45 270

Названа реальная причина смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк

2018-11-06 11:40 441

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили

2018-11-06 22:00 204

Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк

2018-11-06 21:00 285

Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова

2018-11-06 20:30 246

В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса

2018-11-06 19:30 243
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили 2018-11-06 22:00 204
Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк 2018-11-06 21:00 285
Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова 2018-11-06 20:30 246
В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса 2018-11-06 19:30 243

Лента

22:00 Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили
21:30 Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером
21:00 Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк
20:30 Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова
20:00 Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США
19:30 В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса
19:00 Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью
18:30 Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета
18:00 Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа
17:30 В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично