Политика Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили

2018-11-06 22:00 204

Президент Петр Порошенко со ссылкой на информацию правоохранительных органов заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк уже в значительной мере раскрыто.

Об этом он сообщил на встрече со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи в Киеве.

«Я твердо убежден, что она (Гандзюк) не умерла, она была убита. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения, другого мнения здесь точно быть не может», - подчеркнул он.

«Это преступление, исходя из информации, которую по моей просьбе мне предоставили представители правоохранительных органов, в значительной мере раскрыто. Найден убийца. Помощники, которые признались, задержан организатор», - добавил президент.

При этом он добавил, что не считает это преступление раскрытым до конца, и выразил уверенность, что правоохранителям нужно продолжать работу.

«Я подчеркиваю, что требования гражданского общества относительно прозрачности, открытости, беспристрастности и эффективности следствия к власти вполне и абсолютно обоснованы. Потому что этим мы должны продемонстрировать верность европейским ценностям», - добавил глава государства.