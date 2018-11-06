Политика Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк

2018-11-06 18:30 234

 

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что пока у следствия есть 12 подозреваемых относительно вероятных заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк и накануне "пиарщики на крови" слили информацию об одном из них в СМИ.

Об этом он сказал во время доклада с трибуны парламента во вторник.

По его словам, по результатам профессионального расследования быстро было установлено, кем преступление организовано и выполнено.

В частности, было проведено 367 допросов и 21 экспертиза.

"Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками. Сама Гандзюк говорила о части из них. Мне лично она говорила о трех из них", - сказал Луценко.

Он добавил, что следствие считает доказанным вину исполнителя и организатора и после ряда экспертиз дело будет передано в суд до конца этого года.

Впоследствии он заявил о том, что подаст заявление об отставке президенту Петру Порошенку в связи с этим делом.

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября.

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

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