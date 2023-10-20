Жизнь Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу

2023-10-20 11:34

Украинцы уже могут заказать водительское удостоверение с доставкой за границу. Возможность заказать онлайн обмен прав уже открыта.

"Этот удобный сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше. Заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.

Этот сервис будет полезен тем лицам, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли, повредили или изменили персональные данные.

Что для этого нужно сделать:

авторизироваться в электронном кабинете водителя

выбрать причину обмена водительского удостоверения

выбрать международную доставку и произвести оплату

После обработки заявки сервисным центром МВД готовый документ направляется на выбранное отделение

Срок международной доставки - около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять - 960 грн