Жизнь Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу

2023-10-20 11:34

Украинцы уже могут заказать водительское удостоверение с доставкой за границу. Возможность заказать онлайн обмен прав уже открыта.

"Этот удобный сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше. Заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.

Этот сервис будет полезен тем лицам, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли, повредили или изменили персональные данные.

Что для этого нужно сделать:

  •  авторизироваться в электронном кабинете водителя
  •  выбрать причину обмена водительского удостоверения
  •  выбрать международную доставку и произвести оплату

После обработки заявки сервисным центром МВД готовый документ направляется на выбранное отделение

Срок международной доставки - около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять - 960 грн

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Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу 2023-10-20 11:34
"Отключение электроэнергии в Украине с 18 октября": в Укрэнерго сделали важное заявление 2023-10-19 20:48
Снег и похолодание откладываются: в Украину идет потепление 2023-10-19 19:15