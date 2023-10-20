Как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу

Украинцы уже могут заказать водительское удостоверение с доставкой за границу. Возможность заказать онлайн обмен прав уже открыта.
"Этот удобный сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше. Заказать документ с доставкой Укрпочты за границу можно в электронном кабинете водителя.
Этот сервис будет полезен тем лицам, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли, повредили или изменили персональные данные.
Что для этого нужно сделать:
После обработки заявки сервисным центром МВД готовый документ направляется на выбранное отделение
Срок международной доставки - около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять - 960 грн