Политика Порошенко узаконил передачу Андреевской церкви Киева Вселенскому патриархату

2018-11-07 12:14 123

Сегодня Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Соответствующие данные содержатся на сайте Верховной Рады.

Напомним, 18 октября Рада приняла в целом президентский законопроект № 9208, с помощью которого одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Само строение при этом останется в государственной собственности.

"За" со второго раза проголосовали 237 народных депутатов (сначала - 216 голосов). В тот же день документ был подписан спикером Андреем Парубием.

АНДРЕЕВСКУЮ ЦЕРКОВЬ КИЕВА НАВСЕГДА ОТДАЛИ ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Знаменитую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий с условием, что Вселенский патриархат будет соблюдать законодательство об охране культурного наследия.

При этом передача здания в пользование не повлечет исключение его из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника "София Киевская".