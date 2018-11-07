Политика Закон о растаможке авто на еврономерах Рада может рассмотреть 8 ноября

2018-11-07 12:43 123

Законопроект № 8487 о растаможке авто на еврономерах предусматривает возможность оплатить половину ставки акцизного налога в течение первых двух месяцев с начала действия новых норм и 3/4 новой ставки - в течение третьего месяца. 

"К ставкам налога коэффициент 0,5 – это означает, что то, что было принято в первом чтении в случае, если человек на самом деле хочет и думал о том, что будет растамаживать и уплачивать платежи, то они смогут заплатить лишь половину ставки. На заседании комитета всем было понятно, что это наибольшее, что можно сделать для установления новых ставок акцизного налога, - еще раз их изменить и поставить коэффициент 0,5 для того, чтобы ускорить растаможку", - рассказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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Она уточнила, что в течение 60 дней будет действовать коэффициент 0,5; в течение третьего месяца - 0,75.

"И оставшиеся 90 дней - потому что у нас общий период 180 дней, - это по той новой ставке, но без применения штрафных санкций. Я надеюсь, что все желающие смогут растаможиться," - добавила нардеп.

Она допустила, что законопроекты № 8487 и № 8488 о растаможке авто на еврономерах и санкции за нерастаможенные машины уже завтра рассмотрят в парламенте.

"Если мы сейчас успеваем полностью с таблицами, которые, я думаю, в ближайшее время появятся в отформатированном виде, мы успеем", - сказала Южанина.

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