Политика КАРТА Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки

2018-11-07 09:40 231

Владельцы авто на иностранной регистрации требуют принять законопроекты, снижающие до минимума акциз на растаможку машин. Обещают блокировать движение не только в правительственном квартале, а и перекрыть одну из крупнейших транспортных артерий города - проспект Победы. Полиция приведена в полную боеготовность, патрули усилены.

"Внимание! В связи с акциями протеста движение в правительственном квартале" частично ограничено! На собственном авто лучше вообще не ехать", - сообщают очевидцы в Facebook.

В свою очередь в столичной полиции сообщили, что в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева усилили охрану порядка. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Нацгвардии.

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за протеста владельцев автомобилей на еврономерах образовались масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Так, самые сильные заторы наблюдаются на ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, ул. Гринченко, ул. Ивана Мазепы, ул. Институтской и бульваре Дружбы Народов.

Также заторы наблюдаются на Северном мосту, Гаванском мосту, мосту Метро и мосту Патона.

В то же время, под Министерством инфраструктуры на проспекте Победы находится около 30 микроавтобусов протестующих.

Участники протестов грозятся, что вскоре тут будет около 300 бусов и полсотни фур, все они будут перекрывать просп. Победы. Требовать, чтобы к ним вышел министр инфраструктуры.

Правоохранители призывают владельцев "евроблях" и других участников акций протеста не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, владельцы авто на иностранной регистрации требуют принять законопроекты, снижающие до минимума акциз на растаможку машин.