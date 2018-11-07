Политика КАРТА Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки

2018-11-07 09:40 231

Владельцы авто на иностранной регистрации требуют принять законопроекты, снижающие до минимума акциз на растаможку машин. Обещают блокировать движение не только в правительственном квартале, а и перекрыть одну из крупнейших транспортных артерий города - проспект Победы. Полиция приведена в полную боеготовность, патрули усилены. 

"Внимание! В связи с акциями протеста движение в правительственном квартале" частично ограничено! На собственном авто лучше вообще не ехать", - сообщают очевидцы в Facebook.

В свою очередь в столичной полиции сообщили, что в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева усилили охрану порядка. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Нацгвардии.

"Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, станциях метрополитена и остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за протеста владельцев автомобилей на еврономерах образовались масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Так, самые сильные заторы наблюдаются на ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, ул. Гринченко, ул. Ивана Мазепы, ул. Институтской и бульваре Дружбы Народов.

Также заторы наблюдаются на Северном мосту, Гаванском мосту, мосту Метро и мосту Патона.

В то же время, под Министерством инфраструктуры на проспекте Победы находится около 30 микроавтобусов протестующих.

Участники протестов грозятся, что вскоре тут будет около 300 бусов и полсотни фур, все они будут перекрывать просп. Победы. Требовать, чтобы к ним вышел министр инфраструктуры.

Правоохранители призывают владельцев "евроблях" и других участников акций протеста не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, владельцы авто на иностранной регистрации требуют принять законопроекты, снижающие до минимума акциз на растаможку машин.

Еще по теме

Полиция Киева срочно поставлена в ружье из-за протестов евробляхеров

2018-11-07 10:12 93

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-11-07 08:39 499947

Файеры, шашки и угрозы - у КГГА на Крещатике протестуют евробляхеры

2018-11-06 13:42 318

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине солнечно и сухо, ночью сильно похолодает

2018-11-06 12:14 495

Еще новости в разделе "Политика"

КАРТА Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки

2018-11-07 09:40 231

Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили

2018-11-06 22:00 387

Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк

2018-11-06 21:00 501

В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично

2018-11-06 17:30 648
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

КАРТА Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки 2018-11-07 09:40 231
Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили 2018-11-06 22:00 387
Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк 2018-11-06 21:00 501
В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично 2018-11-06 17:30 648

Лента

КАРТА 10:41 Обстрелов на Донбассе стало меньше, но снова ранен украинский солдат
10:12 Полиция Киева срочно поставлена в ружье из-за протестов евробляхеров
КАРТА 09:40 Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки
09:11 Порошенко изменил декларацию о доходах- за месяц президент стал богаче еще на миллион
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Что делать, если в новых платежках за газ, свет и воду не указана назначенная субсидия
22:00 Порошенко о Екатерине Гандзюк: Она не умерла, ее убили
21:30 Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером
21:00 Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк
20:30 Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова