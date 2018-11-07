Политика Депутаты Рады признались, сколько платят за "коммуналку"

2018-11-07 21:00 141

К отоплению в Украине подключили менее половины жилых домов, отчитываются в правительстве. В южных регионах батареи не включают из-за теплой погоды – это позволит местным жителям сэкономить. Между тем, у народных депутатов отопительный сезон уже начался. Журналисты узнали, сколько платят депутаты Верховной Рады за услуги ЖКХ.

Большинство опрошенных парламентариев живут в частных домах, а потому счета им приходят соответствующие.

"Мне обойдется где-то в 4-4,5 тысячи гривен. Метраж 300 метров квадратных, у меня дом", – говорит нардеп Руслан Демчак из фракции БПП.

Другой депутат Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат признается, что ему придется выложить и вовсе 11-12 тысяч гривен.

"У меня в прошлом году в пиковые месяцы было где-то 7 тысяч гривен. Сейчас подняли на 25%, то есть будет до 9 тысяч доходить. Дом 279 "квадратов", – делится Алексей Мушак из БПП.

В киевской квартире Максима Полякова из "Народного фронта" централизованное отопление "тянет" примерно на 5 тысяч гривен в месяц.

А вот Сергей Березенко (БПП) с женой арендуют дом площадью порядка 350 квадратных метров. Нардеп ждет существенных сумм в платежках.

"Это будут серьезные средства – более 10 тысяч гривен ежемесячно", – говорил Березенко.

В то же время, несмотря на размеры особняков, нардепы – крайне экономные. Поэтому активно внедряют энергосберегающие технологии и переходят на альтернативные источники.

"Стоит в котле программа, которая дает возможность не использовать газ, когда семья за пределами дома", – рассказывает Демчак, платежки которого оказались самыми "дешевыми" среди опрошенных депутатов.

"Я хочу перевести дом на альтернативное отопление, плюс поставить солнечные батареи", - делится планами Рознеблат.

"У меня очень хорошая отопительная система. Специально думал, чтобы она была энергоэффективная, "умный" дом там", – отмечает Мушак.

У Максима Полякова есть и дом, и квартира, поэтому об экономии он позаботился в обоих жилищах.

"У матери утеплил дом, обшили минватой. В квартире есть счетчики, даже ночной электроэнергии", – говорит нардеп.

А еще, чтобы сократить потребление тепла, прикручивают вентили.

"Я не люблю, когда очень жарко. Как в советские времена – так топили, что надо было окна открывать", – отмечает Алексей Гончаренко.

Есть среди нардепов и такие, которые не занимаются стоимостью тепла и экономией. Председатель фракции БПП Артур Герасимов домашние обязанности возложил на жену.

"Честно, не знаю, но четко знаю, что платим по счетам и субсидией не пользуемся. Занимается этим жена полностью", – отмечает нардеп.

По предварительным прогнозам, тарифы на тепло и горячую воду увеличатся 1 декабря. В зависимости от предприятия, предоставляющего услуги, от 15 до 20%.

При этом с 1 ноября в Украине уже выросли цены на газ для населения.