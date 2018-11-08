Политика скандал В Польше запретили марш националистов в день 100-летия независимости

2018-11-09 16:27 165

Мэр Варшавы запретил проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. 

"Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", - заявила мэр Ханна Гронкевич-Вальц.

Организаторы марша же запрет не признают и уже подали апелляцию в суд.

Ожидалось, что марш соберет более 10 тысяч человек. В прошлом году мероприятие привлекло 60 тыс. участников, многие из которых носили знамена, несущие расистские и ксенофобские лозунги ("чистая кровь", "ясный разум" и "Европа будет белой или необитаемой").

11 ноября поляки отмечают провозглашение независимости от России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году.

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Политика

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