Мэр Варшавы запретил проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши.
"Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", - заявила мэр Ханна Гронкевич-Вальц.
Организаторы марша же запрет не признают и уже подали апелляцию в суд.
Ожидалось, что марш соберет более 10 тысяч человек. В прошлом году мероприятие привлекло 60 тыс. участников, многие из которых носили знамена, несущие расистские и ксенофобские лозунги ("чистая кровь", "ясный разум" и "Европа будет белой или необитаемой").
11 ноября поляки отмечают провозглашение независимости от России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году.