Политика Нескорая помощь: Рада отказалась принять закон о семейной медицине

2018-11-08 12:15 81

Сегодня Верховная Рада отклонила законопроект №6634 О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины. 

Нардепы отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку. После этого председатель парламента Андрей Парубий объявил об отклонении документа.

"Проект закона я объявляю отклоненным", - отметил он.

Сразу после этого голосования Рада ушла на перерыв.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи. В документе также четко определены профессиональные обязанности врача общей практики - семейного врача.

Напомним, более 20 миллионов украинцев уже выбрали своего семейных врачей подписали с ними декларации.

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