Политика В Раде проголосовали за изменение размера налогов в 2019 году

2018-11-08 19:30 204

Верховная Рада в четверг, 8 ноября, приняла в первом чтении правительственный законопроект №9260 об изменении размера налогов в 2019 году.

Это решение поддержали 233 народных депутата.

Одним из положений этого законопроекта является введение с 1 июля 2019 года налога на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица. Сейчас налогом облагаются посылки на сумму свыше 150 евро.

Еще одно важное новшество — введение лицензирования оптовой и розничной торговли топливом. Ее стоимость составит соответственно 5 тысяч и 2 тысячи гривен в год. Штраф за оптовую торговлю без лицензии составит 500 тыс. грн; за розничную торговлю — 250 тысяч гривен.

Кроме этого, предусматривается переход с 1 июля 2019 года на учет топлива по акцизным складам и поэтапное введение системы контроля за оборотом и остатками топлива на акцизных складах с использованием уровнемеров и расходомеров-счетчиков

Законопроектом предлагается увеличить рентную плату за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата с 29% до 31% из залежей, которые полностью или частично залегают на глубине до 5 км, и с 14% до 16% из залежей на глубине более 5 км.

Рентная плата за пользование недрами для добычи железной руды будет повышена с 8% до 8,8%.

Ставка налога за выброс парниковых газов с 1 января 2019 года будет повышена в 24,4 раза с 0,41 гривны/тонна до 10 гривен/тонна. В дальнейшем ее будут повышать каждый год еще на 5 гривен до уровня 30 гривен/тонна в 2023 году.

Также данным документом предусмотрено повышение акциза на 9% на табачное сырье, табак и сигары — с 2 602 гривен/кг до 2 836 гривен/кг, на сигареты с фильтром и без — с 2 071 гривны/тыс. штук до 2 257,4 гривны/тыс. штук. Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога предлагается повысить на сигареты с 2 770,5 гривны/тыс. штук до 3 019,85 гривны/тыс. штук.

Законопроект привязан к бюджету на 2019 год. Он был проголосован в первом чтении 18 октября.