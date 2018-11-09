Политика В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием

2018-11-09 13:14 99

Претенденты на статус беженца в ФРГ будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища.

Парламент Германии уже принял соответствующий законопроект .

Ранее обязанность сотрудничать с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF) существовала только при подаче ходатайства о предоставлении убежища, но не при дальнейшей проверке правомерности уже принятого решения о признании статуса беженца.

После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища, полагает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Напомним, в ходе массового притока мигрантов в 2015-2016 годах статус беженца нередко присваивали по упрощенной процедуре. В результате персональные данные или гражданство соискателей часто заносились лишь со слов претендента на убежище без детальной проверки. До 2020 года дела почти 800 тысяч соискателей статуса беженца будут изучены повторно.

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