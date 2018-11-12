Политика Меркель и Макрон признали "выборы" на Донбассе незаконными

2018-11-12 15:45 75

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", − указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции.

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".

В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных.