Политика Жители Закарпатья теперь ездят за венгерскими паспортами на электричке

2018-11-12 16:30 324

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья из Берегового в соседний венгерский город Кишварду на востоке Венгрии.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварду. Люди сели на электричку, которая идет семь минут, и они уже в Кишварде и там принимают гражданство", - сказал Москаль.

При этом он добавил, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.

Ранее МИД согласовал нового посла Венгрии в Украине. Министерство иностранных дел Украины выдало агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве. 5 ноября Украину покинул Эрно Кешкеня, чья дипломатическая каденция в Украине завершилась. Ожидается, что 8 ноября Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели.

Также стало известно, что Венгрия продолжит поддерживать Украину. Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер заверил в неизменности позиции относительно поддержки территориальной целостности и восстановления мира в Украине. Об этом по результатам встречи с Пинтером посол Украины в Будапеште Любовь Непоп написала в Facebook.