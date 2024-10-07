Жизнь В Украине повысят тарифы на оформление паспорта и обмен водительского удостоверения

2024-10-07 17:37

С 7 октября 2024 года в Украине вступят в силу новые тарифы на паспортные и миграционные услуги.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщил об изменениях стоимости пакетов сервисных услуг в подразделениях ГП "Документ" по всей стране.

Согласно обновленному прейскуранту, оформление паспортных документов для граждан Украины теперь обойдется в 650 гривен. Для иностранцев и лиц без гражданства стоимость оформления миграционного характера вырастет до 1250 гривен.

Также претерпевают изменения цены на другие услуги. Так, обмен водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства обойдется в 950 гривен за каждую процедуру. Проставление апостиля будет стоить 650 гривен.

Центр "Паспортный сервис" отмечает готовность предоставлять консультации гражданам как онлайн, так и по телефону. Для получения дополнительной информации о новых тарифах и сервисных услугах рекомендуется обращаться через официальные страницы в социальных сетях или позвонить в контактный центр по номеру +38 (044) 597-87-77.