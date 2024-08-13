ВОЙНА В Украине Украинцам грозят штрафы за "неправильные" паспорта: кто и сколько заплатит

2024-08-13 21:37


Украинцам грозят штрафы за "неправильные" паспорта.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

Так, в Украине существует обязательное требование для всех граждан: по достижении 14-летнего возраста необходимо получить паспорт гражданина Украины. Этот документ является основным удостоверением личности.

Паспорт может быть двух видов: традиционный бумажный (в форме книжечки) или современный пластиковый (ID-карта). Важно отметить, что несвоевременное обновление или замена паспорта может привести к штрафам.

Несмотря на то, что паспорт-книжечка не имеет срока действия, есть определенные правила его обновления. В частности, владельцы таких паспортов обязаны обновлять фотографию при достижении 25 и 45 лет. Это необходимо для поддержания актуальности данных в документе.

Что касается владельцев ID-карты, то им этого делать не нужно, так как документ имеет срок действия:

  • лицам от 14 до 18 лет такой паспорт выдается на 4 года;
  • после 18 лет паспорт-карта выдается на 10 лет.

Следовательно, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт нового образца, он считается недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользования, за пользование недействительным паспортом будет ждать наказание:

  • на первый раз – предупреждение;
  • во второй раз за год административное взыскание в размере 1-3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

При этом денежная сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлена пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса. Ее размер в 2024 году составляет 17 гривен. Таким образом, владельцам недействительных паспортов придется оплатить 17-51 гривен.

Тем временем, в Государственной миграционной службе (ДМС) объяснили, что действующее законодательство не обязывает, но предусматривает обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию.

К тому же "старый" паспорт обменивается на ID-карту в следующих случаях:

  • необходимость замены в связи с потерей, воровством, порчей, сменой фамилии или других данных владельца документа;
  • если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Обратите внимание, что если вам необходимо получить, обновить или заменить паспорт, на это дается 30 календарных дней. В частности, сделать это можно, обратившись в три разных учреждения:

  • в ближайшее подразделение ДМС (независимо от места регистрации);
  • в любой центр предоставления админуслуг (ЦНАП) (при условии, что там есть техническая возможность оформления биометрических документов);
  • в Паспортном сервисе.

При оформлении паспорта гражданина Украины следует помнить о сроках его изготовления. Если вы получаете паспорт впервые, то процесс займет не более 20 рабочих дней с момента подачи заявления-анкеты.

В случае обмена паспорта временные рамки такие же - новый документ будет готов максимум через 20 рабочих дней после оформления необходимых бумаг.

Однако есть возможность ускорить процесс. Если вам нужен паспорт срочно, вы можете воспользоваться услугой ускоренного оформления. В этом случае новый документ будет готов уже через 10 рабочих дней.

Цены на услуги выглядеть следующим образом:

  • 504 гривен – за обычное оформление;
  • 874 гривен – за срочное оформление.

Напомним, в Германии запретили выдачу "серых паспортов" украинским мужчинам.

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