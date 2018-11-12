Политика В ОБСЕ рассказали, почему не могут отправить наблюдателей в аннексированный Крым

2018-11-12 20:00 258

Наблюдатели Специальное мониторинговой миссии ОБСЕ смогут работать в аннексированном Крыму тогда, когда будет достигнуто согласие между странами-участницами организации. Об этом сообщила представитель пресс-подразделения СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.

"В марте 2014 года 57 государств-участников ОБСЕ консенсусным решением приняли мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. С марта 2014 года мандат миссии не менялся. Любое изменение положений мандата СMM требует консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ, в частности Украины и России. Однако в отношении доступа СММ в Крым консенсус достигнут не был", - говорится в сообщении.

Кроме того по ее словам, касаемо мандата миссии есть интерпретации о стороны делегаций Украины, Канады, США и России относительно географии деятельности миссии, в частности, относительно Крымского полуострова.

"Пока соответствующий консенсус не будет достигнут, миссия не сможет осуществлять мониторинг в Крыму" - отмечается в сообщении.