Политика Глава МИД Украины Павел Климкин назвал Донбасс российской колонией

2018-11-13 12:43 114

Главный дипломат Украины уверен, что искусственно интегрировать оккупированные территории в цивилизованную часть страны не получится.

Руководитель МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter заявил, что оккупированную Кремлем территорию Донбасса, как российскую колонию, искусственно интегрировать в цивилизованную часть Украины нельзя.

"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", – уверен Климкин.

При этом глава МИД считает, что в Украине будет свободный украинский европейский Донбасс.

Напомним,11 ноября в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках" прошло "голосование" на так называемых "выборах". Этот фарс не признают ни официальный Киев, ни мировое сообщество.

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