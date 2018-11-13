Глава МИД Украины Павел Климкин назвал Донбасс российской колонией

Главный дипломат Украины уверен, что искусственно интегрировать оккупированные территории в цивилизованную часть страны не получится.
Руководитель МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter заявил, что оккупированную Кремлем территорию Донбасса, как российскую колонию, искусственно интегрировать в цивилизованную часть Украины нельзя.
"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", – уверен Климкин.
При этом глава МИД считает, что в Украине будет свободный украинский европейский Донбасс.
Напомним,11 ноября в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках" прошло "голосование" на так называемых "выборах". Этот фарс не признают ни официальный Киев, ни мировое сообщество.