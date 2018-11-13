Политика Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину

2018-11-13 17:30 414

Управляемые российскими марионетками отдельные районы Донецкой и Луганской областей не могут вернуться в состав Украины – единение возможно только со свободным Донбассом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", – написал он.

"Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", – заявил глава МИД.

"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", – подчеркнул Климкин.

Министр также отметил: "Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!"

"Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха ...", – добавил он.

Ранее кум российского президента, член украинской партии "За життя" Виктор Медведчук заявил, что ОРДЛО должны иметь автономию в составе Украины, но если не будет "прямого диалога с Донецком и Луганском", то возврата этих территорий не будет.

11 ноября на оккупированной пророссийскими боевиками территории Украины, в ОРДЛО, провели псевдовыборы, которые не признают ни Киев, ни Запад.

Глава МИД заявил, что реакцией на проведение псевдовыборов на Донбассе станет усиление международных санкций.