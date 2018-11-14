Политика О чем говорил и что обещал Порошенко на тайной встрече с иерархами УПЦ

2018-11-14 11:42 72

Ровно за неделю до Собора новой поместной церкви Украины (состоится 21 ноября) президент Порошенко встретился с архиереями УПЦ. 

Примечательно, что по данным наших источников в церковных кругах, эта встреча была организована даже вопреки воле главы УПЦ митрополита Онуфрия. Вероятно, потому говорили за закрытыми дверями.

Общались с президентом митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр,  Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет. У них также были доверенности  на участие в этой встрече еще от 15 владык УПЦ.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента Святослав Цеголко рассказал о содержании беседы на своей странице в Facebook.

По его словам, во время встречи Порошенко рассказал иерархам о своих переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом.

"Он также рассказал, что Вселенский патриарх, со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине", - написал Цеголко.

Также Порошенко пообещал, что защитит право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

В свою очередь владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении, оказываемом на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к единой церкви. Кроме того, они сообщили о назревающем церковном расколе и серьезных канонических ошибках.

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