Политика Отопительный сезон: власти Смелы выписали себе 10 млн премий

2018-11-14 16:19 123

 

Депутаты местного совета города Смела (Черкасская область), где был провален запуск отопительного сезона, выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона в городе.

Об этом в ходе заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, подчеркнув, что Кабмин не устраивает то, как местные власти, распределяют средства общин.

«Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление – это 15 млн грн. В то же время, на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн. Таких же премий на всю сферу социально-культурную было выделено 5 млн грн. У меня вопрос, эффективно ли используются средства, которые сегодня направляет государство на местный уровень? Я считаю, что нет», - отметил Зубко.

«Если мы выплачиваем премии и не можем найти средства, чтобы вовремя подключить отопление, извините, но такой подход нас не устраивает, как правительство, так и парламент», - подчеркнул он он.

Сегодня Гройсман заявил, что правительство может обратиться в Верховную Раду с представлением об отставке мэров городов, где был провален нормальный старт отопительного сезона.

В городе Смела (Черкасская область) из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

 

 

Еще по теме

В Windows 10 выявили опасную уязвимость, открывающую доступ к файлам

2018-10-31 09:42 702

Газа в украинских хранилищах уже хватит на весь отопительный сезон

2018-10-29 19:45 1125

Гройсман успокоил украинцев относительно отопительного сезона

2018-10-24 18:30 3252

Запасы газа в украинских хранилищах достигли необходимого для зимы минимума

2018-10-24 15:45 624

Еще новости в разделе "Политика"

Отопительный сезон: власти Смелы выписали себе 10 млн премий

2018-11-14 16:19 123

Пентагон разместит в Польше военную базу и бронетанковую дивизию США

2018-11-14 14:45 144

Меркель поддержала идею создания европейской армии - аналога НАТО

2018-11-14 13:44 177

О чем говорил и что обещал Порошенко на тайной встрече с иерархами УПЦ

2018-11-14 11:42 1026
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Отопительный сезон: власти Смелы выписали себе 10 млн премий 2018-11-14 16:19 123
Пентагон разместит в Польше военную базу и бронетанковую дивизию США 2018-11-14 14:45 144
Меркель поддержала идею создания европейской армии - аналога НАТО 2018-11-14 13:44 177
О чем говорил и что обещал Порошенко на тайной встрече с иерархами УПЦ 2018-11-14 11:42 1026

Лента

17:30 Новые санкции США против России откладываются: стала известна причина
17:15 Вывести из тени: Кабмин предлагает нововведения по зарплатам и налогам
16:45 Кабмин предложил обложить высокими налогами украинцев с большими зарплатами
16:32 Как будут эвакуировать авто по новым правилам. Детали постановления Кабмина
16:25 Английский рефери понес наказание из-за глупой ошибки
16:25 Полторак жалуется на нехватку денег на оборону
16:19 Отопительный сезон: власти Смелы выписали себе 10 млн премий
16:15 Ледяной дождь: украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
16:09 В Киеве на СТО огромные очереди: где и за сколько можно сменить резину
16:00 Из-за снегопада в Киеве произошло около 300 ДТП