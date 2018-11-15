Политика Президент Франции Макрон заявил, что больше не хочет быть вассалом Трампа

2018-11-15 15:12 93

Европейские лидеры снова напомнили о стремлении решать проблемы безопасности самостоятельно и не зависеть от помощи США.

"США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них (в военной сфере)", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 на борту авианосца "Шарль де Голль".

По его словам, в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.

"Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы. В некоторых сферах мы слишком сильно зависели, и это нехорошо", - добавил президент Франции.

Также Макрон снова заявил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

Для примера французский лидер напомнил, что не так давно в Средиземном море находилось множество кораблей РФ и КНР, "и иногда они по численности превосходили нас".