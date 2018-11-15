Политика Для подавления "Газового майдана" в Смелу переброшены большие силы полиции

2018-11-15 13:15 291

Полиция Черкасской области направила дополнительные силы в Смелу, жители которой протестуют с требованием дать тепло. Напомним, ранее жители Смелы жгли шины и штурмовали здание Черкассыоблгаза. Мэр города пригрозил Гройсману, что общество оказалось на грани социального взрыва. 

"В связи с осложненной ситуацией, которая сложилась в городе Смела и с целью недопущения дестабилизации оперативной обстановки в город направлен дополнительные силы, которые будут нацелены на патрулирование улиц города, особенно в ночное время", - сообщает пресс-служба полиции области.

Данные меры полиция будет осуществлять в течение всего времени до стабилизации ситуации в городе.

Отмечается, что в состав дополнительных сил входят работники Шполянского, Каменского и Чигиринского отделений полиции, сотрудники Управления превентивной деятельности, батальона полиции особого назначения, кинологический центр, взрывотехническая служба и Управление патрульной полиции.

Отметим, накануне жители Смелы в знак протеста против отключения отопления привезли и подожгли шины под зданием Черкассыгаза.

Люди потребовали немедленно дать тепло в дома их города и привлечь к ответственности руководство частного предприятия Смелаэнергоинвест, которое последние семь лет было теплопоставщиком города и после себя оставило многомиллионный долг.

Также вчера жители Смелы пикетировали Кабмин. В Киев прибыл и мэр города, но на заседания правительства его не пустили.

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